Governo desiste de reprivatizar Efacec após falharem negociações com único interessado

A decisão surge depois de terem falhado as negociações com o grupo português DST, segundo avança o jornal ECO.



Era o único investidor interessado em ficar com a Efacec.



As dificuldades financeiras da empresa, agravadas pela falta de matéria-prima e pela pouca produção, terão dificultado as negociações.



O Governo já estaria a trabalhar num plano B para a Efacec: mantê-la no universo das empresas públicas e, assim, poder reestruturar a empresa e avançar e para a reprivatização mais tarde.



Sem sucesso, a RTP tentou contactar os Ministérios da Economia e o das Finanças para obter mais esclarecimentos sobre o processo de venda da empresa.