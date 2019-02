Governo destaca aumento das exportações e do investimento privado

“Portugal continua a crescer significativamente, acima da média da União Europeia e da Zona Euro. O processo de convergência com a Europa dura há mais de nove trimestres, o que significa que é o período mais longo de convergência com a Europa que temos desde o início do século”, frisou Pedro Siza Viera



O ministro da Economia destaca que o aumento da economia assentou “principalmente num crescimento forte das exportações portuguesas que cresceu cerca de 5,3 por cento e também um crescimento muito forte do investimento privado”.



“São três anos de crescimento das exportações acima daquilo que é a média do crescimento da economia e também três anos de crescimento muito forte do investimento privado”, frisou.



Pedro Siza Vieira que o grande dinamismo do mercado de emprego é explicado pelo crescimento da economia. “Mais de 390 mil empregos criados nestes últimos três anos”.



“É também refletida na grande confiança que os investidores externos têm no comportamento do país em matéria económica”, realçou.



O ministro da Economia destacou ainda “que para os próximos tempos, todas as instituições continuam a projetar um crescimento da economia portuguesa acima da média da Zona Euro e isso assenta também num comportamento muito dinâmico do investimento empresarial privado, quer nacional quer estrangeiro, que é também um sinal de confiança na capacidade da nossa economia”.