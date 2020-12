Governo destaca inovação e empreendedorismo turístico nos territórios do interior

"É verdade que todos os territórios do interior têm um potencial muito grande do ponto de vista dos seus recursos endógenos, mas souberam valorizar esses recursos com dinâmicas empreendedoras e empresariais que diversificam a base económica, que capacitam os territórios e que os tornam mais competitivos", salientou a governante.

Isabel Ferreira falava em Alvaiázere, no distrito de Leiria, na sessão de abertura de um "bootcamp" (treino) no "programa de ideação em turismo", denominado `Green Up`, e que tem a sustentabilidade dos territórios e a promoção da economia circular como pilares, que vai decorrer naquele concelho hoje e na sexta-feira.

Sessenta e seis empreendedores de 38 `startups` selecionadas com projetos para aproveitar o aumento da procura turística no Interior devido à pandemia vão, nestes dois dias, receber formação e mentoria de especialistas em turismo, empresários, investidores e académicos.

Para a secretária de Estado, esta iniciativa promovida pela empresa de consultoria Territórios Criativos e pelo Turismo de Portugal "representa o que é o interior hoje, em 2020, que vai muito mais para além dos recursos endógenos na sua forma mais convencional ou tradicional".

"Projetos como este representam o interior atual, já bastante dinâmico, que traz inovação aos recursos endógenos, atividades de empreendedorismo e dinâmica empresarial, que são sementes para a capacitação e valorização dos territórios", sublinhou.

Para Isabel Ferreira, projetos como o Green Up "vão propiciar um futuro, a curto e médio prazo, muito promissor, pois, felizmente, têm tido estas dinâmicas de colocar a inovação, o empreendedorismo e a atividade empresarial no centro das políticas de valorização dos seus territórios".

A governante frisou que, no período de verão, se observou "uma grande procura dos territórios do interior, pelo que também lhes cabe utilizar todo esse potencial, consolidá-lo e fazer com que permaneça no futuro para depois fixar turistas e atraí-los de forma mais permanente".

Em declarações à agência Lusa, salientou ainda que as dinâmicas de parceria entre autarquias, empresas e centros de conhecimento "trazem estratégias que permanecem no território, que os capacitam e os tornam mais resilientes", nomeadamente através da criação de "mais oportunidades de emprego, fixação e atração de pessoas".

"Isto só se consegue com dinâmicas empreendedoras, empresariais, diversificando a base económica e com diferentes setores de atividade que deixam essa semente para o futuro", acrescentou a secretária de Estado da Valorização do Interior.

Isabel Ferreira disse ter a "certeza que esta estratégia dos territórios e os apoios que o Governo também está a disponibilizar, nomeadamente de apoio à inovação produtiva, ao emprego qualificado, à investigação e desenvolvimento tecnológico e ao empreendedorismo, também vão ter impacto real nos territórios".

Segundo Luís Martins, da empresa Territórios Criativos, os territórios do interior, através de um "turismo identitário", aumentaram a sua competitividade desde o início da pandemia da covid-19, contrariamente ao turismo de massas que passa por um "período conturbado".

Para o administrador executivo da empresa, os territórios do interior e de baixa densidade "têm aqui oportunidades" para atrair e fixar pessoas, desenvolvendo competências para fazer crescer a atividade económica.

A terceira edição do Green Up, que selecionou 38 projetos para o "bootcamp", de entre 110 candidaturas recebidas, termina no dia 27 de janeiro de 2021, em Coruche, no distrito de Santarém, com o anúncio dos três vencedores, que recebem prémios pecuniários, embora todos os projetos continuem a ser acompanhados até 27 de fevereiro.