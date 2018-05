Governo desvaloriza variação nula do índice de volume de negócios na Indústria em março

Lusa10 Mai, 2018, 21:20 | Economia

"Os dados do mês de março refletem o facto de a Páscoa ter sido em março, e portanto refletem uma menor produção industrial e de produtos face ao ano passado, porque houve menos dois dias úteis, mas provavelmente vão refletir ao nível do Turismo uma subida das exportações", explicou Caldeira Cabral, em Vila Nova de Famalicão, à margem de um fórum económico.

O índice de volume de negócios na indústria registou em março uma variação nula, face ao mês homólogo, quando em fevereiro tinha registado um crescimento de 6,8%, indicou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Quanto aos dados do emprego, Caldeira Cabral mostrou-se satisfeito com alguns dos números revelados.

"Há dados sobre o emprego muito interessantes, que mostram que os salários mais elevados, das pessoas mais qualificadas, subiram bastante", disse.

"Ainda há um caminho muito grande a fazer e temos feito um caminho também nos salários mais baixos, mas são dados positivos do mercado de emprego que refletem as boas condições económicas em que o país está", salientou.

Manuel Cardeira Cabral considerou que os dados desde o início de 2018 são positivos: "O primeiro trimestre terminou com números positivos e vamos aguardar o segundo trimestre, mas os indicadores seguem em terreno positivo", apontou o responsável.

O titular da pasta da Economia, salientando estar no "maior concelho exportador do norte", defendeu que "os números da exportação do primeiro trimestre confirmam que as exportações continuaram a crescer".

"Ainda não há números das exportações de Serviços, mas as indicações que temos do Turismo e de outros setores são muito positivas e este crescimento, o das exportações, que já o ano passado foi muito positivo, de 11%, está acompanhado do crescimento do investimento", referiu.

Segundo dados divulgados hoje pelo INE, as exportações de bens aumentaram 2,7% e as importações subiram 6,3% até março em termos homólogos, tendo as vendas para o exterior reduzido para metade o crescimento face ao trimestre terminado em fevereiro.

Os dados hoje reportados nas Estatísticas do Comércio Internacional do INE comparam com os crescimentos de 5,4% das exportações de 6,2% das importações observados no período de dezembro a fevereiro.

Já as importações aumentaram 0,1% devido ao comportamento do comércio intra-UE, que registou um acréscimo de +0,2% (+8,9% em fevereiro de 2018), dado que as importações Extra-UE decresceram 0,2% (+5,5% em fevereiro de 2018).