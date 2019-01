Governo deu indicações para CGD apurar responsabilidades civis

Mário Centeno argumentou que o Governo "deu todas as indicações que tinha de dar" à Caixa Geral de Depósitos.





Entre elas, diz o ministro, a alteração das regras de governação da Caixa, respondendo assim ao repto do PSD para saber se foram alterados procedimentos no banco público para que não se repitam erros de gestão que têm vindo a ser divulgado na imprensa a propósito de um relatório preliminar de uma auditoria ao banco.



"Ninguém neste Governo tem qualquer problema com esta auditoria"



Num outro momento, o ministro das Finanças retomou um argumento que já tinha usado na semana passada, ao garantir que apenas este Governo em 20 anos avançou com uma auditoria.



"Houve 8 ministros das Finanças e 7 Governos" nesses 20 anos, lembrou o ministro.







"Ninguém neste Governo tem qualquer problema com esta auditoria, nem com as consequências que possa ter", garantiu Centeno aos deputados.

Sobre a responsabilização dos gestores do banco público cujas decisões se relevaram ruinosas, Centeno disse que, enquanto tutela da CGD, deu "todas as instruções ao Conselho de Administração da CGD para atuar na preservação quer patrimonial quer das responsabilidades que ainda se consigam fazer valer".



A administração da CGD "tem a indicação pelo Governo para levar até às últimas consequências todas as ações necessárias para que aqueles que possam ser responsabilizados (...) possam vir a sê-lo no seu devido lugar", disse.





Mário Centeno reforçou ainda que a recapitalização do banco feita por este Governo foi essencial para a estabilidade financeira do país e para proteger o banco e os trabalhadores.