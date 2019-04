Governo deve mais de cinco milhões de euros aos Politécnicos

RTP04 Abr, 2019, 10:34 / atualizado em 04 Abr, 2019, 10:39 | Economia

Pedro Dominguinhos diz que o Governo não tem feito transferências dos valores a que se comprometeu nos designados contratos de legislatura e que previam o ressarcimento às instituições quando “existissem alterações legislativas que aumentassem os custos ou diminuíssem as receitas”.



"Essas transferências têm vindo a existir, não na totalidade dos custos incorridos pelas instituições de ensino superior", disse Pedro Dominguinhos, que estimou entre cinco a seis milhões de euros o valor em dívida aos politécnicos, estando ainda o valor definitivo a ser alvo de levantamento por parte da totalidade das instituições.



Politécnicos mais do que duplicam investimento público

Na maioria dos casos cada instituição foi responsável pela criação de pelo menos um milhar de postos de trabalho.

De acordo com o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, estão em causa valores ainda não saldados referentes à integração de professores universitários, a regularização de vínculos precários e os ajustamentos salariais decorrentes do descongelamento das carreiras, que tiveram impactos financeiros que ainda não estão totalmente saldados."A maior parte das instituições já admitiu trabalhadores não docentes e alguns docentes e até hoje não recebeu qualquer adicional. Porque estamos aqui a falar é de um adicional, já tínhamos uma despesa. Só que estamos a falar do adicional para a totalidade dessas mesmas despesas e das valorizações remuneratórias decorrentes do descongelamento de carreiras”, reforçou, confiante de que os pagamentos serão feitos em 2019.O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos revelou esta quinta-feira o estudo “Impacto económico dos institutos superiores politécnicos em Portugal”.O estudo revela que cada euro de investimento público nestes institutos é transformado em, pelo menos, dois euros de atividade económica. O fator multiplicador chega a ser de cinco vezes, no caso do politécnico do Cávado e Ave. O politécnico de Beja é o que regista um fator multiplicador mais baixo mas que, ainda assim, significa uma duplicação do valor investido."Nós tínhamos esta noção clara de que era importante. Às vezes os números falam por si só, representam um impacto muito significativo do ponto de vista do valor e da despesa gerada, mas acima de tudo representam um impacto muito significativo também ao nível do emprego gerado", disse Pedro Dominguinhos.Por exemplo, em Bragança, o politécnico local representa 10 por cento na criação de riqueza regional e é o terceiro maior empregador da região.A atividade económica gerada pelos 12 institutos analisados neste estudo varia entre os 17 milhões de euros do politécnico de Portalegre e os 129 milhões de euros do politécnico de Leiria, que têm, no entanto, pesos mais reduzidos no PIB das suas localidades -- 3,68 por cento e 4,16 por cento, respetivamente. O peso relativo dos politécnicos para os PIB regionais tende a ser mais expressivo nas regiões do interior.Estão também entre os três principais empregadores das suas regiões, no caso do instituto de Leiria com mais de quatro mil empregos criados, que absorvem mais de 4% da população ativa da região.Os gastos dos estudantes, sobretudo em alojamento, representam, em média, 80 por cento do impacto económico direto dos institutos politécnicos nas regiões onde se inserem. Por exemplo, em Leiria, os estudantes valem 61 milhões de euros.Em termos absolutos, contabilizando as quatro variáveis, os valores de impacto direto variam entre cerca de 10 milhões de euros em Portalegre e 76 milhões de euros de Leiria.Por aluno, e em termos gerais, o impacto direto estimado nas regiões é de 6.850 euros por cada estudante adicional, que se traduz num impacto total de 11.645 euros gerado por esse mesmo estudante.No que diz respeito aos gastos de docentes e não docentes, o estudo revela ainda que, incluindo os agregados familiares, os gastos dos docentes das 12 instituições variam entre os 1.500 e 1.900 euros mensais e os dos não docentes entre os 900 e os 1.500 euros mensais.