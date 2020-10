Governo devia dar "mais estabilidade previsional às empresas", diz João Cerejeira

"O que eu acho que o Governo devia pensar, e os parceiros sociais e qualquer que seja o partido, era, por exemplo, em termos mecanismos que dessem mais estabilidade previsional às empresas", disse o economista à Lusa.

O académico da Universidade do Minho (UM) sugeriu, por exemplo, que medidas associadas ao aumento do salário mínimo nacional "tivessem em conta a subida do PIB [Produto Interno Bruto], a dinâmica da produtividade, a dinâmica da taxa de desemprego".

"Por hipótese, se o crescimento do produto não ultrapassar determinado nível, basicamente está a dizer que nós não podemos produzir mais, se não conseguimos produzir mais, também não conseguimos distribuir mais", disse, mencionando ainda a alternativa de "redistribuir".

Segundo João Cerejeira, a existência de alguma condicionalidade relativamente ao PIB "dava alguma perspetiva para os agentes económicos que têm de tomar decisões", pois saberiam "que se a conjuntura, em que ainda há muita incerteza, não evoluir de forma saudável, havia aqui um travão no aumento de custos".

"Seria mais interessante do que entrar em compromissos a médio prazo - o tal compromisso de chegar aos 750 euros até ao final da legislatura - sem sabermos muito bem, por exemplo, como é que a atividade turística vai recuperar", entende o economista.

Relativamente a várias reivindicações dos partidos mais à esquerda para o Orçamento do Estado de 2021 (OE2021), o professor universitário refere que, por exemplo, "aumentar dias de férias, na prática, é aumentar o custo do trabalho".

"Aumentar custos em alturas de redução e de aumento do desemprego, não faz muito sentido meramente da racionalidade económica. Não faz sentido a não ser que haja um aumento da procura correspondente", argumenta.

No entanto, no processo orçamental, há "uma negociação política, e as negociações políticas não têm uma racionalidade económica pura, e há outros elementos que é necessário ter em conta", reconhece.

Já a proibição dos despedimentos "só se efetiva para empresas que estão vivas", considera João Cerejeira, lembrando que "não é proibido encerrar empresas", "logo, também não é proibido despedir, até pela via do encerramento".

"Medidas como proibir os despedimentos podem é favorecer o encerramento de empresas, o que também não é bom. Numa altura de crise, muitas vezes, é mais importante manter as empresas vivas, mesmo com o custo de haver despedimentos, e aí tem de ser a componente social do Estado a compensar a perda de rendimentos das pessoas que ficaram sem emprego, mas é melhor do que a empresa falir", disse o académico à Lusa.

Ao mesmo tempo, "impor uma restrição à redução de atividade, porque ela se verifica num contexto de crise, pode ser mais gravoso do que propriamente a perda de emprego que possa conter", entende.

À direita, a atenção do Governo poderia estar em "algum tipo de incentivos fiscais, ou dedução fiscal, ou redução de impostos para as empresas", algo que "não está contemplado".

Instado a comentar a medida anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa, que consistirá na devolução de parte do IVA gasto em setores como a restauração, João Cerejeira apelidou-a de "interessante" e "inovadora".

"Tem aumentado a poupança precisamente por precaução. Portanto, mesmo essas medidas que teoricamente seriam para expandir e para pôr mais dinheiro a circular têm sempre um travão, que é a questão da confiança, ligada às questões da saúde", afirmou.

Relativamente ao seu impacto, "por um lado depende da magnitude da medida, da dimensão, mas também depende depois se efetivamente a redução da prpocura vai ser permanente ou não".