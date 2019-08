Governo devia esperar por decisões judiciais antes de renegociar Ematum - analistas

Lusa27 Ago, 2019, 15:09 | Economia

"O Governo está a precipitar-se", refere o economista moçambicano e analista João Mosca, no dia em que foi publicado o convite a portadores de dívida para aceitarem uma nova emissão de títulos, substituindo os que Moçambique deixou de pagar.

O Governo, que já tem um acordo com 60% dos credores pretende obter o consentimento, de outros 15% até 06 de setembro para fechar a reestruturação até final do mês.

No entanto, segundo refere João Mosca, se o Governo não cumprir as decisões do Conselho Constitucional (CC) - que em junho declarou nula a dívida da Ematum - significa que as instituições estatais não se respeitam entre si e nem assumem responsabilidades.

"Neste caso estamos num Estado de não-Direito. É uma situação grave que vai transmitir uma imagem negativa de governação e do próprio Estado", comenta.

João Mosca criticou o argumento do ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, de que é necessário resolver a situação com os credores da Ematum para Moçambique poder libertar-se da situação de incumprimento e voltar a emitir dívida no exterior.

"O governo quer ir agora aos mercados internacionais com a situação económica que tem, classificado com `default` e `lixo` nas agências de `rating` internacional? Vai encontrar as taxas de juro mais altas do mundo, depois da Nicarágua", refere.

Por outro lado, "os investimentos que existem [no país] são quase [todos relacionados com] gás e tudo o resto está em `standby`. Ir aos mercados fazer o quê, ainda por cima em momento de eleições? É uma ilusão", sublinhou.

"Que se espere pelos tribunais para depois se atuar" em conformidade, pois, de outra forma, "estamos a jogar no escuro e em manobras dilatórias", concluiu João Mosca.

Por seu turno Baltazar Fael, jurista do Centro de Integridade Pública (CIP) sublinha que as decisões do CC são de cumprimento obrigatório, pelo que o Estado não devia reestruturar a dívida da Ematum.

Por outro lado, Moçambique abriu um processo judicial, em Londres, para anular o que resta da dívida da Proindicus (cerca de 600 milhões USD), empresa irmã da Ematum no projeto marítimo que serviu de fachada para contrair as dívidas ocultas.

"Não faz sentido a Procuradoria-Geral da República (PGR) estar a intentar ações" contra uma fatia das dívidas ocultas e, por outro lado, "o Estado pretender pagar" outra parte, referiu.

O jurista alerta que, mesmo com a renegociação, não vai ser possível recuperar o que foi desviado.

"Está claro que isto violou leis, normas e não beneficiou nenhum moçambicano envolvido. Não faz sentido", concluiu.

Entre 2013 e 2014, durante o mandato do presidente moçambicano Armando Guebuza, foram usadas três empresas estatais para acumular empréstimos de investidores internacionais no valor de 2,2 mil milhões de dólares, que terão servido para enriquecimento ilícito dos arguidos e cujas dívidas se acumularam nas contas do Estado.

A Proindicus deveria realizar vigilância costeira, a Ematum participaria na pesca de atum e a MAM visava a construção e manutenção de estaleiros, mas nunca chegaram a funcionar como previsto e agravaram a crise moçambicana.