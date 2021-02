Governo dirige ultimato a dois dos sindicatos da TAP

O Governo advertiu os associados do SPAC e do SNPVAC de que as negociações sobre o futuro da transportadora aérea nacional estão concluídas e não irão ser retomadas, pretendendo fazer entrar em vigor a 1 de março o Regime Sucedâneo negociado com os restantes sindicatos da TAP.