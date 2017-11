Governo disponível para melhorar na especialidade alterações para trabalhadores independentes

Lusa02 Nov, 2017, 16:09 | Economia

António Costa respondia ao primeiro pedido de esclarecimento no debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2018, que ficou a cargo do vice-presidente da bancada do PSD António Leitão Amaro.

"Há um problema em algumas situações para rendimentos de categoria B e, certamente, em sede de especialidade estamos disponíveis para encontrar resposta para essas situações, designadamente para situações de pequenos agricultores que possam estar a ser afetados", assegurou António Costa.