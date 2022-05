Governo diz ter propostas concretas para produtores e critica ideias "avulso"

"São propostas realistas e concretas, que ajudam os produtores nacionais a enfrentar a atual conjuntura. Ao contrário de alguns partidos da oposição, que se limitam a debitar ideias avulso, este orçamento inclui apoios efetivos", afirmou Maria do Céu Antunes, numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Pescas.

A governante destacou o reforço de 23,5% neste ministério, com uma "forte componente de investimento", nos quais se incluem 18,2 milhões de euros para apoiar os setores da suinicultura, aves, produção de ovos e leite, em articulação com nove milhões de euros do orçamento comunitário.