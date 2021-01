Governo dos Açores antecipa 9 milhões de euros às empresas

De acordo com uma nota do gabinete de imprensa do executivo açoriano, o "Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, iniciou hoje o pagamento às empresas do Apoio Imediato à Liquidez, programa recentemente criado pelo executivo açoriano para assegurar a manutenção do emprego e a saúde do tecido económico no valor de nove milhões de euros".

As associações representativas do tecido empresarial dos Açores têm vindo a reivindicar apoio à liquidez das empresas face aos efeitos negativos que a pandemia da covid-19 tem provocado na economia.

Foram aprovados, adianta o executivo, 599 processos relativos a candidaturas apresentadas, cujo período teve início na passada semana, "reforçando-se assim a tesouraria das empresas e antecipando o pagamento inicialmente previsto para o início do próximo mês de fevereiro".

"Desta forma, o XIII Governo Regional está a concretizar e a cumprir com o que tem afirmado relativamente ao seu empenhamento na desburocratização de procedimentos, para que os apoios concedidos pela região possam chegar às empresas e aos empresários com a maior celeridade possível, considerando ainda que, e tendo em conta o atual contexto pandémico, os apoios são cruciais para fazer face às necessidades de liquidez", refere o executivo açoriano, formado por PSD, CDS e PPM.

Através da adesão à medida Apoio Imediato à Liquidez pretende-se "ajudar as empresas que foram obrigadas a suspender ou a registar uma redução substancial da sua atividade, ficando as mesmas obrigadas a manter o nível de emprego".

Os Açores contam atualmente com 586 casos ativos de covid-19, sendo 538 em São Miguel, 34 na Terceira, dois no Pico, 10 no Faial, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje na região 3.425 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 23 óbitos e 2.716 recuperações.

Em Portugal, morreram 10.721 pessoas dos 643.113 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.