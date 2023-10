Governo dos Açores aposta na sustentabilidade das pescas em 2024

No documento, a que a agência Lusa teve acesso, mantém-se a aposta na exploração do navio de investigação Arquipélago, bem como na execução dos projetos Programa de Observação para as Pescas dos Açores (POPA), Demersais, Condor e Costa.

No quadro do projeto `Life Cibrina`, pretende-se "minimizar e, sempre que possível, eliminar a mortalidade provocada pelas capturas acessórias de espécies prioritárias ameaçadas, protegidas e em perigo", como é o caso dos mamíferos marinhos, aves, tartarugas, tubarões e raias.

Segundo o documento, o Governo Regional quer "promover as pescarias transparentes e sustentáveis do ponto de vista ambiental e socioeconómico nas regiões do Atlântico Nordeste, do Báltico e do Mediterrâneo".

O executivo açoriano prevê ainda a atribuição de um apoio suplementar aos operadores do setor da transformação das pescas, de forma a executar o Plano de Compensação dos custos adicionais para os produtos da pesca da Região Autónoma dos Açores, referente aos anos de 2021 e 2022.

De acordo com a proposta, o Governo Regional dos Açores pretende também inovar na aquicultura através de um protocolo com o Instituto do Mar - IMAR para a execução do projeto AQUALAB Laboratório de Aquacultura do Instituto OKEANOS -- Universidade dos Açores.

A proposta de Plano de Investimentos do Governo dos Açores para 2024 aumentou para 740 milhões de euros, mais seis milhões face à anteproposta apresentada aos parceiros sociais, devido ao reforço de verbas inscritas no Orçamento do Estado.

"Trata-se de um plano que aponta para 740 milhões de euros de investimento público, mais 15% em relação ao plano de 2023, o que é significativo", realçou hoje José Manuel Bolieiro, presidente do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), após a entrega no parlamento açoriano, na Horta, das propostas de Plano e Orçamento para 2024, as últimas desta legislatura.