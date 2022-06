Governo dos Açores disponível para apoio extraordinário à imprensa devido a custo do papel

"O Governo está sensível para pensar num apoio extraordinário à imprensa, devido ao aumento de preço do papel, fruto desta crise económica, que penaliza a imprensa", afirmou José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas no Palácio de Sant` Ana, em Ponta Delgada, após ter recebido, em audiência, a Delegação Regional dos Açores da Anafre -- Associação Nacional de Freguesias.

O chefe do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM falava a propósito da indicação de que os jornais Diário dos Açores, Correio dos Açores e Atlântico Expresso deixam, a partir de quinta-feira, de ser impressos devido à "rotura de vários tipos de papel no mercado nacional e internacional".

Bolieiro esclareceu que uma questão é a "gestão de `stock` de papel" e outra, a que o Governo regional está "sensível", é o aumento dos preços do papel.

"Relativamente a esta matéria, assumo a vontade e o compromisso de colaborar, no quadro das nossas possibilidades", afirmou.

Questionado sobre os moldes do referido apoio extraordinário à imprensa, o chefe do Governo indicou que será definido através do "diálogo", essencial para ter "o bom acolhimento das opções".

"Para nós, os órgãos de comunicação social prestam um serviço à democracia, à pluralidade de opiniões e à formação cívica. Por isso,

temos sistemas de subvenção pública aos órgãos de comunicação social regionais", destacou.

Num comunicado publicado hoje naqueles três jornais, e intitulado "uma notícia que não gostaríamos de dar", a Gráfica Açoreana informa os assinantes e clientes que, a partir de quinta-feira, aquelas publicações "vão ser distribuídas em formato PDF".

"Desde fevereiro que as empresas gráficas estão confrontadas com a rotura de vários tipos de papel no mercado nacional e internacional [...] conseguimos até ao momento garantir papel com um custo três vezes superior ao papel próprio para impressão de jornais. Apesar do enorme encargo [...] foi possível até agora manter a publicação regular [...]. Porém, o último lote de papel serviu para imprimir os jornais que hoje publicamos", indica a Gráfica Açoreana.

No caso do outro matutino da ilha de São Miguel, o Açoriano Oriental, o administrador da Açormédia, Pedro Melo, adiantou à agência Lusa que não se prevê "para já" problemas de falta de papel.

"Temos `stock` e encomendas de papel acauteladas até ao fim do ano", afirmou o administrador da Açormédia, que detém o jornal Açoriano Oriental.

Pedro Melo assinalou, no entanto, os aumentos que se têm vindo a verificar em relação ao preço do papel.