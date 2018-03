Partilhar o artigo Governo dos Açores estima que região fechou 2017 com dívida de 41,6% do PIB Imprimir o artigo Governo dos Açores estima que região fechou 2017 com dívida de 41,6% do PIB Enviar por email o artigo Governo dos Açores estima que região fechou 2017 com dívida de 41,6% do PIB Aumentar a fonte do artigo Governo dos Açores estima que região fechou 2017 com dívida de 41,6% do PIB Diminuir a fonte do artigo Governo dos Açores estima que região fechou 2017 com dívida de 41,6% do PIB Ouvir o artigo Governo dos Açores estima que região fechou 2017 com dívida de 41,6% do PIB

Tópicos:

PIB Horta,