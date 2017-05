Governo duplica apoio à reestruturação da vinha para os 80ME - ministro

Lusa 26 Mai, 2017, 10:12 | Economia

Luís Capoulas Santos afirmou que este valor, que duplica o concurso já aberto, no montante de 40 milhões de euros, anunciado no parlamento, irá contemplar praticamente todas as mais de 2.800 candidaturas apresentadas, abrangendo cerca de 5.100 hectares de vinhas.

"Iremos assim dar um contributo muito importante para que a reestruturação da vinha em Portugal acelere, para que os excelentes vinhos portugueses, que todos os dias ganham prémios em mercados internacionais, se afirmem cada vez mais", o que é uma "boa notícia para os viticultores portugueses", referiu.

Capoulas Santos disse que a medida VITIS, Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão da Vinha, foi, "provavelmente, o programa europeu que melhor sucesso teve em Portugal", salientando o "orgulho" por ter estado ligado ao seu lançamento, há 15 ou 16 anos.

"É um programa que fez muito por aquilo que é o setor da vinha em Portugal, porque permite, de uma forma muito simples e com apoios financeiros muito generosos, reestruturar as antigas vinhas por novas, bem localizadas, com as castas mais adequadas, enfim, com todos os requisitos técnicos que a nova vitivinicultura exige", declarou.