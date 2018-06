Governo e Associação de Transportadoras chegaram a acordo

Governo e a ANTRAM, a associação que reúne as maiores transportadas de mercadorias do país, chegaram a acordo.



Neste documento estão algumas das reivindicações das empresas. E há medidas que vão entrar já em vigor.



Ainda assim, o governo não foi tão longe quanto queria a associação. Mas foi o suficiente para o curto prazo.



Até ao final do ano, o governo comprometeu-se também a estudar uma alteração no regime de IVA, mais regulamentação do setor e a renovação das frotas para camiões menos poluentes.



Este é o primeiro compromisso em seis anos.



Falta ainda chegar a acordo com outra associação do setor. O governo promete continuar a negociar com a Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas, que representa cerca de 400 pequenos empresários.