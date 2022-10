Governo e parceiros sociais assinam acordo. CGTP fica de fora

O Governo fechou no sábado as negociações com os parceiros sociais e promete aplicar medidas para travar o preço da luz e do gás, bem como para minimizar o impacto da inflação na agricultura. O acordo não conta com a assinatura da CGTP. A Intersindical considera que a proposta do Governo para o aumento dos salários é insuficiente.