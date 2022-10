Governo e parceiros sociais assinaram acordo de rendimentos e competitividade

O objetivo do Governo é chegar ao final da legislatura com um aumento de 20 por cento no rendimento médio por trabalhador.



Já o salário Mínimo deve subir para os 760 euros no próximo ano e atingir os 900 euros em 2026.



Para limitar a subida dos custos com Energia, o Governo compromete-se neste acordo a injetar mais 3 mil milhões de euros nos sistemas de luz e gás.



Vai ainda atribuir mais apoios aos agricultores para fazer face à escalada do preço dos combustíveis.



Um apoio de dez cêntimos por cada litro de gasóleo agrícola gasto, tendo em conta os consumos do último ano.



No momento da assinatura do acordo, o primeiro-ministro reconheceu que este é apenas o "princípio de um caminho".