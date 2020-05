Governo e parceiros sociais voltam a reunir-se hoje

As quatro confederações patronais - a CIP - Confederação Empresarial de Portugal, as confederações do Comércio e Serviços (CCP), do Turismo (CTP) e dos Agricultores (CAP) - pediram esta semana ao Governo o reforço das medidas de apoio para a nova fase da retoma da atividade.

As confederações patronais consideram as atuais medidas insuficientes e querem o prolongamento do `lay-off` simplificado e a extensão das linhas de crédito, entre outros apoios.

Do lado das centrais sindicais, tanto a UGT como a CGTP defendem que a retoma da atividade deve ser acompanhada de medidas que garantam a saúde dos trabalhadores e a segurança dos seus postos de trabalho, bem como dos seus rendimentos.

A reunião da Concertação Social, que será realizada através de videoconferência, tem início marcado para as 10:00 e tem como ponto único da ordem de trabalho o "ponto de situação: covid-19".

Além do primeiro-ministro, estarão na reunião membros dos ministérios da Economia e da Transição Digital, do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, da Agricultura e da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais.

Desde o início do estado de emergência, o Governo e os parceiros sociais têm-se reunido regularmente para discutirem as medidas legislativas que foram criadas para apoiar as empresas e os trabalhadores face à crise causada pela pandemia da covid-19, tendo a última reunião ocorrido em 29 de abril.