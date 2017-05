Governo e sindicatos iniciam negociações sobre progressão de carreiras na Função Pública

Assinam o documento a FESAP, afeta à UGT e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado.



O acordo estabelece que, até julho, seja alcançado um entendimento em relação ao desongelamento das carreiras, de forma a que seja aplicado em 2018. Se os sindicatos da UGT e O Governo chegarem a acordo até junho, os custos já serão incluídos no Orçamento do Estado para 2018.



O Ministério das Finanças pediu aos sindicatos para entregarem até 15 de maio a lista dos trabalhadorexs que estão em condições de progredir na carreira. Só depois será possível avaliar o impacto orçamental da medida, para o próximo ano.



No programa de estabilidade do Governo estão previstos 564 milhões de euros para despesa com o descongelamento de carreiras até 2021.