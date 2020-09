Governo elogia "metrobus" no Ramal da Lousã sem excluir outras opções futuras

Ao intervir em Serpins, concelho da Lousã e distrito de Coimbra, na cerimónia de consignação da empreitada de adaptação do Ramal da Lousã à circulação de veículos do tipo "metrobus", o ministro das Infraestruturas e da Habitação salientou que se trata de uma solução de transporte público "que provavelmente muitas outras regiões do país desejarão".

"No entanto, se algum dia nós tivermos um volume de passageiros que justifique um meio de transporte mais pesado, nós todos teremos de trabalhar nesse sentido", admitiu.

Para Pedro Nuno Santos, a introdução daqueles autocarros com baterias elétricas recarregáveis "é uma solução de futuro que será testada" no troço suburbano do Ramal da Lousã, com cerca de 30 quilómetros, desativado há uma década.

"Vamos ter uma solução segura, confortável, dinâmica e rápida. Mas nunca deixaremos, se em algum momento o volume de passageiros justificar, de fazer um investimento mais pesado e termos um meio de transporte mais pesado. Não é impossível de rapidamente passarmos para ele", sublinhou.

O ministro das Infraestruturas referiu que, "neste momento, esta é uma solução adaptada às necessidades e mais flexível, que vai permitir chegar a outras localizações", designadamente na área urbana de Coimbra, o que "não seria possível com o comboio".

"É um meio de transporte de futuro. Não é uma solução de remendo, antes pelo contrário", enfatizou.

O Ramal da Lousã foi encerrado e desmantelado, nas primeiras semanas de 2010, para acolher um sistema de metro ligeiro sobre carris, uma obra suspensa mais tarde, após o Estado ter investido cerca de 150 milhões de euros, segundo diversas estimativas, em empreitadas, estudos, projetos e funcionamento da empresa Metro Mondego, desde 1996.

Essa obra, que não foi candidatada aos apoios europeus, gerou contestação popular durante mais de 15 anos, através de diferentes movimentos que convergiam na defesa da eletrificação e modernização da ferrovia centenária, inaugurada em 1906.

"Tivesse o povo desta região desistido, não tinha dado a energia necessária para que os autarcas tivessem continuado de forma muito empenhada a exigir", afirmou Pedro Nuno Santos.

Ao lamentar que "as pessoas deixaram de acreditar", valorizou a importância de conceitos como "democracia, justiça e respeito".

"Se nós quisermos perceber por que é que, ao longo dos anos, tantos cidadãos não se têm sentido representados pelos seus representantes e se vão afastando de uma participação mais convicta na democracia, nós podemos olhar para aqui", disse, recordando que a promessa de um sistema de metro para o Ramal da Lousã tem quase 30 anos.

Segundo o ministro, "é em situações como esta que se pode encontrar as respostas para um afastamento tão grande de muitos portugueses da vida política e da participação democrática".

Neste contexto, Pedro Nuno Santos reiterou "um pedido de desculpas do Estado Português para com uma região e para com um povo que durante 10 anos não teve alternativa" de transporte público, além de carreiras de autocarros de substituição do comboio.

Intervieram ainda o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, que é presidente da assembleia geral da Metro Mondego, e o presidente da Infraestruturas de Portugal, António Laranjo, numa cerimónia a que assistiu também o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado.