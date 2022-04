Governo entrega Orçamento no Parlamento com Costa a deixar mensagem

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O Governo entrega esta quarta-feira o Orçamento do Estado para 2022 ao Parlamento. A entrega está prevista para as 13h00 desta quarta-feira. Às 14h30, no Ministério das Finanças, Fernando Medina vai explicar as contas para gerir o país o resto do ano.