Governo entrega proposta do orçamento na Assembleia da República

As audições aos membros do Governo deverão prosseguir na segunda-feira seguinte (26 de outubro), com uma audição, também às 15h00, da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.O dia seguinte, 27 de outubro, tem nas 10h00 a altura limite para a entrada do relatório final da Comissão de Orçamento e Finanças, seguindo-se o debate na generalidade da proposta de lei do Governo às 15h00.Arranca depois o processo de apreciação da proposta na especialidade, com início marcado para o dia seguinte, 29 de outubro, uma quinta-feira.A data final para a submissão de propostas de alteração por parte dos partidos é sexta-feira, 13 de novembro.Na quinta-feira, dia 26 de novembro, da parte da manhã encerrarão as votações, tendo lugar o debate de encerramento e a votação final global.

A publicação da redação final do texto está marcada para 16 de dezembro.