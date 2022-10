Governo entregou proposta de Orçamento do Estado no Parlamento

O Governo entregou esta segunda-feira no Parlamento, a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023). O documento foi aprovado num Conselho de Ministros extraordinário este domingo e será esta tarde explicado pelo ministro das Finanças.

Mais atualizações

14h25 - Mudanças nos escalões do IRS





Segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2023, os escalões do IRS vão ser atualizados em 5,1 por cento. O limite do primeiro escalão de rendimentos coletável sobe para 7.479 euros anuais, mais 363 face ao valor atual.





O segundo escalão, com uma taxa de 23 por cento, passa a aplicar-se aos rendimentos anuais entre os 7.479 e 11.284 euros.







Já em relação aos terceiro e quarto escalões, os limites passam para 15.992 euros e 20.700 euros, respetivamente. São mais 776 euros e 1.004 euros em relação ao ano corrente.







Nos escalões seguintes, onde há taxas de 35 e 37 por cento, o acréscimo do limite máximo seria de 1.279 euros (para 26.355) e de 1.875 euros (para 38.632 euros).





No 7.º e 8.º escalões (com taxas de 43,5% e 45%, respetivamente), o limite superior sobe para, seguindo a mesma ordem, 50.483 euros e para os 78.834 euros.







O último escalão, a partir dos 78.834 euros anuais, os rendimentos são sujeitos à taxa mais elevada do IRS: 48 por cento.







(agência Lusa)







14h20 - IAS aumenta 8% para 478,7 euros







O Indexante de Apoios Sociais (IAS) vai ser atualizado em 8%, para 478,7 euros, segundo o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) entregue hoje no parlamento.



"Em 2023, o Indexante de Apoios Sociais (IAS) é atualizado em 8%, para um valor de 478,7 euros (correspondendo a um aumento de +35,5 euros)", pode ler-se no documento.



O IAS é o valor de referência para o cálculo e determinação de diversos apoios sociais, tais como o abono de família, a prestação social para a inclusão, o Rendimento Social de Inserção (RSI), entre outros, "podendo impactar a vida de 1,6 milhões de beneficiários", afirma o Governo.



"Com a atualização de 8%, acima da inflação prevista, garante-se maior proteção social aos que mais precisam", sublinha o executivo. O custo orçamental em 2023 é de 155 milhões de euros.







(agência Lusa)







14h13 - Os primeiros dados da proposta de OE2023







O Governo reviu em alta de 1,6 pontos percentuais a previsão de crescimento do PIB deste ano para 6,5%, estimando uma desaceleração para 1,3% em 2023, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2023.





Quanto à inflação, o Governo reviu em alta a previsão da taxa de inflação para este ano, estimando 7,4 por cento em 2022 e 4 por cento no ano seguinte.







Em relação ao défice, o Executivo mantém a previsão de défice em 1,9 por cento do PIB. Estima ainda uma descida para 0,9 por cento no próximo ano.





Alguns destes números já tinham sido avançados pelos partidos nos últimos dias, após a reunião com o executivo para apresentação do cenário macroeconómico.







14h10 - "Orçamento de estabilidade que reforça os rendimentos"





No Twitter, o primeiro-ministro falou sobre a entrega da proposta de Orçamento para 2023. António Costa sublinhou, tal como o ministro Fernando Medina, o reforço de rendimentos, a promoção do investimento e a consolidação orçamental.







Este é um orçamento de Estabilidade que reforça os rendimentos; um orçamento de Confiança que promove o investimento; um orçamento de Compromisso que garante a consolidação orçamental.#OE2023 — António Costa (@antoniocostapm) October 10, 2022





14h04 - OE2023. A proposta de lei na íntegra



Pode ler aqui a

Pode ler aqui a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023





13h22 - Um orçamento de contas certas e com "confiança no futuro", diz Fernando Medina





Após a entrega da proposta de Orçamento para 2023, o ministro das Finanças destacou que este é um documento que pauta pela "estabilidade", ao promover a "melhoria de rendimentos e a redução de impostos".







Fernando Medina mencionou ainda o "quadro de estabilidade" dos próximos quatro anos, numa referência ao acordo de rendimentos assinado no domingo com vários parceiros sociais.







Acrescentou ainda que "este é um orçamento de confiança no futuro", ao apoiar o investimento das empresas mas também do setor público.



Tal como em ocasiões anteriores, o detentor da pasta das Finanças lembrou o esforço da redução do défice e da dívida pública. "Este é um Orçamento de contas certas", vincou.





Questionado pelos jornalistas sobre a confiança nos números apresentados pelo Governo, Fernando Medina lembra o exemplo do Orçamento de 2022, em que o Governo não só cumpriu como excedeu as expectativas, sublinhou.







Fernando Medina respondeu apenas à primeira questão colocada pelos jornalistas presentes e remeteu a resposta a novas perguntas para a conferência de imprensa que decorre esta tarde a partir das 15h00.







13h13 - Ministro das Finanças já entregou proposta de Orçamento





Fernando Medina já entregou a proposta de Orçamento do Estado para 2023 ao presidente da Assembleia da República, o ex-ministro Augusto Santos Silva.







Decorre nesta altura uma reunião entre a equipa do Ministério das Finanças e o presidente da AR. No final, o responsável pela pasta das Finanças poderá prestar declarações aos jornalistas.





13h09 - Fernando Medina já chegou à Assembleia da República





O ministro das Finanças chegou à Assembleia da República para entregar a proposta de Orçamento ao presidente da AR. Medina chegou acompanhado pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.











13h00 - Entrega do OE2023 marcada para esta hora





O ministro das Finanças, Fernando Medina, irá entregar esta segunda-feira, pelas 13h00, a pen com a proposta orçamental para 2023. Como é habitual, a proposta é recebida pelo presidente da Assembleia da República.







A equipa que acompanha o ministro saiu do Ministério das Finanças pelas 12h45.







12h40 - A análise do PS e PSD



O deputado do PS, Miguel Costa Matos, afirma que este é um OE "de confiança. Já Hugo Carneiro do PSD considera que "não corresponde às necessidades e reforça a perda do poder de compra.

O deputado socialista recorda os elogios do Presidente da República. Miguel Costa Matos frisa ainda que "o Governo usou toda a margem que tinha para responder às famílias e às empresas na resposta à inflação".



"É um orçamento que nos prepara não só para o pior que pode trazer o presente, mas também que nos prepara para o futuro.



O PSD considera que o que se conhece do OE "não responde às necessidades do país e existe uma verdadeira perda de poder de compra dos portugueses".



Hugo Carneiro recorda o valor da inflação em 2022 e 2023 e destaca a diferença nos números previstos pelo Governo e pelo Conselho de Finanças Públicas.



11h59 - A análise do Chega e do PCP



O deputado Bruno Dias do PCP frisa que o Governo "vai beneficiar os grandes grupos económicos". Já Bruno Nunes do Chega considera que o OE2023 é "de propaganda".

O deputado comunista defende um "reforço no investimento público, em vez de o estrangular". Bruno Dias defende um investimento no Serviço Nacional de Saúde. "É preciso de facto uma outra política".



"Os trabalhadores e os pensionistas perderam poder de compra de uma forma brutal nos últimos tempos", acrescentou Bruno Dias.



Para o deputado do Chega, o acordo assinado ontem com os parceiros sociais não revela "medidas concretas para as famílias".



Bruno Nunes frisa que o país está a passar por um "processo de bancarrota". "O que está aqui em causa é um orçamento de propaganda, que nos levará a uma recessão durante o próximo ano, com a inevitável perda do poder de compra".



11h00 -A análise do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal



A deputada da Iniciativa Liberal, Carla Castro, sinalizou uma série de críticas sobre o cenário macroeconómico. Para Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda o documento é mais "uma política de truques do Governo".

"Infelizmente as expetativas são baixas.Os sinais que temos são preocupantes, quer do ponto de vista dos principais problemas da economia", afirmou à RTP a deputada Carla Castro.



A Iniciativa Liberal defende que no OE devia "constar um maior incentivo no ponto de vista das empresas e o alívio da carga fiscal nas empresas".



Mariana Mortágua recorda que quem falou em empobrecimento "foi o ministro das Finanças".



"A atualização prevista para 2023 não compensa a perda salarial de 2022. Para todas as pessoas que vivem do seu salário, este é um OE que dita o seu empobrecimento e uma perda acelerada de poder de compra", frisou a deputada do Bloco de Esquerda.

10h02 - Adiantamento prejudica pensionistas no próximo ano



A presidente da Confederação Nacional de Pensionistas e Reformados, Maria Isabel Gomes, reafirmou que este adiantamento prejudica os pensionistas no próximo ano.

9h55 - Adiantamento não é benéfico para pensionistas



A presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, Rosário Gama, considera que a longo prazo este adiantamento não é benéfico para os pensionistas.

9h20 - A análise de David Pontes



O comentador da RTP considera que o acordo social assinado com a Concertação Social é "um trunfo político" para António Costa. David Pontes afirma que o documento "não tem só boas notícias".

O comentador alerta para uma eventual "contestação social" e recorda que a CGTP não assinou o acordo de Concertação Social.

8h25 - A análise de Ricardo Jorge Pinto



O comentador da RTP considera que o OE2023 está interligado ao acordo alcançado em sede de Concertação Social. Ricardo Jorge Pinto frisa que o Orçamento do Estado tem foco "nas contas certas mas também algum otimismo relativamente ao cenário macroeconómico".

O comentador da RTP recordou a promessa de Marcelo Rebelo de Sousa de ser "vigilante" em relação à execução do OE2023.

8h11 - Pensionistas da Segurança Social recebem hoje apoio de metade da pensão



Os pensionistas da Segurança Social recebem hoje o complemento excecional criado para mitigar o impacto da inflação, que corresponde a metade do valor da sua pensão, confirmou à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.







O complemento será pago por transferência bancária no mesmo dia do pagamento das pensões que no caso da Segurança Social é dia 10 e na Caixa Geral de Aposentações (CGA) é dia 19.



O complemento excecional a pensionistas terá um valor correspondente a metade de um mês da respetiva pensão. Por exemplo, um pensionista que receba 600 euros por mês recebe um apoio de 300 euros.



De acordo com o Governo, cerca de 2,7 milhões de pensionistas da Segurança Social e da CGA serão abrangidos pela medida, sendo beneficiários do apoio quem recebe pensões de velhice, invalidez e sobrevivência.



O valor do complemento excecional a pensionistas é tributado em sede de IRS, sendo a taxa de retenção na fonte a mesma que é aplicada habitualmente à pensão.



O apoio ficará excluído na determinação da taxa de IRS a aplicar no mês em que é pago, evitando-se a subida de escalão mas, no acerto do IRS no final do ano, o complemento é considerado para efeitos de imposto, seguindo as regras e taxas gerais.







8h00 - Governo e parceiros sociais assinaram acordo de rendimentos e competitividade



É um acordo para os próximos quatro anos. Este documento prevê um aumento anual médio dos salários de 4,8 por cento até 2026.

O objetivo do Governo é chegar ao final da legislatura com um aumento de 20 por cento no rendimento médio por trabalhador.



Já o Salário Mínimo deve subir para os 760 euros no próximo ano e atingir os 900 euros em 2026.



Para limitar a subida dos custos com Energia, o Governo compromete-se neste acordo a injetar mais 3 mil milhões de euros nos sistemas de luz e gás.



Vai ainda atribuir mais apoios aos agricultores para fazer face à escalada do preço dos combustíveis.



Um apoio de dez cêntimos por cada litro de gasóleo agrícola gasto, tendo em conta os consumos do último ano.



Domingo, no momento da assinatura do acordo, o primeiro-ministro reconheceu que este é apenas o "princípio de um caminho".

7h30 - Governo apresenta Orçamento no Parlamento às 13h00





Depois da entrega formal no Parlamento, às 15h00 haverá uma conferência de imprensa em que serão explicados os pormenores da proposta.



Proposta final de Orçamento do Estado aprovada em Conselho de Ministros este domingo

O OE2023 vai ser debatido na generalidade no parlamento nos dias 26 e 27 de outubro, estando a votação final global do diploma da proposta do Governo marcada para 25 de novembro.







A apreciação em comissão na especialidade começa no dia 28 de outubro, com a discussão do documento em plenário a arrancar em 21 de novembro, estendendo-se por toda a semana.



Esta é a segunda proposta de orçamento entregue pelo XXIII Governo Constitucional, depois das eleições legislativas antecipadas de janeiro em que o PS obteve maioria absoluta.



Após um Conselho de Ministros extraordinário na terça-feira, o Governo apresentou na sexta-feira aos partidos o cenário macroeconómico no qual assenta a proposta. Com o acordo na concertação social, no domingo, o documento foi aprovado em Conselho de ministros no mesmo dia.Entre as principais medidas que deverão constar da proposta orçamental estão uma atualização regular dos escalões de rendimento do IRS em 2023 com base na valorização salarial em 5,1%, visando assegurar a neutralidade fiscal das atualizações remuneratórias, e uma redução seletiva do IRC. Deverá haver um aumento de pensões.