Governo espanhol vai comprar `drones` de alta precisão por quase 600 ME

O contrato inclui o fornecimento de nove sistemas completos, incluindo `drones`, e dois simuladores com capacidade de instrução e formação, bem como apoio logístico inicial, adiantou o executivo em exercício após a reunião do Conselho de Ministros.

A compra deste sistema tem como objetivo substituir os deste tipo que estão em fim de vida operacional e melhorar e reforçar as capacidades do exército e das forças aéreas e espaciais de Espanha, adianta o Governo de Madrid.

O executivo aprovou também hoje a aplicação do Fundo de Contingência para financiar modificações de crédito destinadas a cobrir as despesas das Forças Armadas que participam em operações de manutenção da paz, num montante de 471,8 milhões de euros.

Também foi aprovado o acordo-quadro para a aquisição de, pelo menos, 5.800 espingardas e 5.900 pistolas para o Exército, por 23,8 milhões de euros, a fim de renovar o armamento das unidades que intervêm em missões de paz e melhorar o equipamento com que realizam o seu trabalho.

O acordo-quadro vigorará até 20 de dezembro de 2026, com a possibilidade de uma prorrogação de dois anos, até 20 de dezembro de 2028.

O Governo deu também `luz verde` à celebração do contrato de modernização do sistema de comunicações de informações, num montante estimado de 50,8 milhões de euros, que permitirá prolongar a sua vida útil, manter a sua operacionalidade e melhorar o seu desempenho.

Por outro lado, foi autorizada a quinta alteração ao contrato entre a Espanha e os Estados Unidos para a aquisição de peças sobresselentes `standard` para a manutenção dos aviões F-18 (C-15), vitais para a manutenção da frota C-15 nas bases em Saragoça, Torrejón de Ardoz (Madrid) e Gando (Gran Canaria).

Uma vez que este contrato alterado não garante a manutenção contínua da frota, foi solicitado um aumento de 28 milhões de euros para 2023.

A sétima alteração ao contrato entre os dois países foi autorizada para a compra de componentes, peças sobressalentes e acessórios para as mesmas aeronaves e, no mesmo sentido, foi solicitado um aumento de 19 milhões de euros na prestação anual de 2023.

Ainda hoje, o Conselho de Ministros autorizou a celebração do contrato de prestação de serviços de seguro de vida e acidentes do pessoal das Forças Armadas, de seguro de responsabilidade civil de saúde e de seguro de responsabilidade civil aeronáutica, no valor estimado de 18,2 milhões de euros.

Por fim, e ainda no domínio da Defesa, o Conselho de Ministros espanhol aprovou a celebração do contrato de restabelecimento e adaptação das capacidades e do nível de disponibilidade operacional do sistema de radiogoniometria da Marinha (SIRGA) por 16,9 milhões de euros.