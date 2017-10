Governo `espera` aprovar em novembro Programa Internacionalizar

Lusa25 Out, 2017, 17:31 | Economia

"Podemos fechar 2017 praticamente com mais de 44% do peso das exportações e podemos entrar em 2018 nos 50% do PIB, se continuarmos a manter o nível de investimento", afirmou hoje o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, na apresentação do Programa Internacionalizar aos deputados das comissões parlamentares de Economia e dos Assuntos Europeus.

Segundo o governante, este programa foi apresentado ao Conselho Estratégico para a Internacionalização no final de setembro e, até ao final da semana passada, foi objeto de pareceres de vários parceiros.

"Praticamente não falta nenhum contributo", contou aos deputados Brilhante Dias, adiantando "esperar que em novembro" seja aprovada a resolução do Conselho de Ministros sobre este programa de financiamento das exportações, através de verbas do Orçamento do Estado (OE) e de fundos comunitários.

O secretário de Estado, que se escusou a dizer aos deputados o montante das ajudas que vão ser disponibilizadas no programa, adiantou que o número de exportadores nacionais não tem aumentado.

"Todos os anos entram novos exportadores, mas todos os anos também saem em igual número", disse, adiantando que os 500 maiores exportadores nacionais são responsáveis por 2/3 das exportações.

"Há uma concentração significativa", afirmou, acrescentando que 50% dos exportadores vendem apenas para um país, normalmente Espanha e Angola, e defendendo a necessidade de uma maior diversificação de mercados.