Governo espera triplicar postos para carregar carros elétricos

O Executivo prevê que, com os novos apoios, triplique a oferta destes postos, já a partir de abril.



Os carros elétricos vão poder ser carregados nos parques de estacionamento das grandes superfícies e também deve avançar ainda este ano o pagamento em todos os postos.



Dados mais recentes revelam que, nos primeiros dois meses do ano, triplicaram as vendas de carros elétricos no nosso país.



O secretário de Estado da Mobilidade, José Mendes, explicou na RTP os incentivos governamentais.