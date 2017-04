Governo estabelece meta de défice de 1% em 2018

RTP 12 Abr, 2017, 19:27 | Economia

Segundo a edição eletrónica do jornal Expresso, que cita o Programa de Estabilidade, “o Executivo assenta o número em dois pilares: a redução do desemprego para 9,3 por cento e na revisão em alta do crescimento económico”.



“A combinação da queda do desemprego com a revisão em alta em 2017 e 2018 são dois dos grandes fatores que motivam a estimativa de défice em apenas um por cento no próximo exercício”, escreve o jornal.



O Expresso acrescenta a atualização de algumas metas para 2017: “o Governo espera fechar o ano com um défice de 1,5 por cento (antes era 1,6 por cento), lança as bases para um crescimento económico de 1,8 por cento (antes era de 1,5 por cento) e fixa a taxa de desemprego em 9,9 por cento”.



O Programa de Estabilidade vai a votação esta quinta-feira em Conselho de Ministros, e será discutido no Parlamento a 19 de Abril. De seguida, é submetido ao escrutínio de Bruxelas.