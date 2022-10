Governo fecha acordo com sindicatos para aumentos na Função Pública

É um acordo plurianual, firmado apenas com a Fesap e o sindicato dos quadros técnicos do Estado, a Frente comum ficou de fora. O acordo prevê um aumento médio dos salários na ordem dos 5,1%. O salário mínimo para os trabalhadores do Estado sobe para os 761,58 euros. O subsídio de refeição passa dos atuais 4,77 euros para 5,20 euros.