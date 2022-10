Governo festeja perspectiva de estabilidade atribuída pela Fitch à dívida portuguesa

Justin Lane, EPA

A agência de notação financeira Fitch subiu o rating de Portugal e perspectiva agora estabilidade. O Governo acredita no impacto positivo desta terceira subida no "rating" do país, este ano. Há 11 anos que a Fitch não atribuia um nível tão elevado à dívida portuguesa.