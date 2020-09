Governo garante apoio à redução total de horários para empresas com perdas superiores a 75%

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O Governo fez duas alterações à medida de apoio à retoma progressiva da atividade económica. A partir de amanhã (quinta-feira), as empresas com uma quebra de faturação superior a 75% vão poder reduzir o horário de trabalho até 100%.