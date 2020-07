Governo garante financiamento de obra no porto da Figueira da Foz em 2021

A intervenção de aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras do Porto da Figueira da Foz, para passar a permitir o acesso de navios mercantes com maior calado e de maior dimensão face aos atuais, foi adiada para 2021, com a realocação dos fundos europeus do programa Compete2020 que lhe estavam destinados.

Numa nota escrita enviada à agência Lusa, o ministério liderado por Pedro Nuno Santos "reconhece a importância e necessidade do projeto em causa e isso mesmo foi transmitido ao Sr. Presidente de Câmara da Figueira da Foz e à comunidade portuária, bem como o compromisso de disponibilização do financiamento em 2021".

Na mesma nota, o MIH "confirma que um conjunto de projetos que não estavam ainda em fase de obra, entre eles o da Figueira da Foz, transitaram para o próximo quadro comunitário de apoio".

"A medida foi tomada na sequência da necessidade de realocação dos fundos ao Serviço Nacional de Saúde e à Escola Digital, para fazer face à situação provocada pela pandemia de covid-19", esclarece a tutela.

Os trabalhos de aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras do Porto da Figueira da Foz, que incluem ainda o alargamento do cais comercial, demolição de dois antigos molhes interiores e deposição das areias dragadas nas praias a sul, foram anunciados em abril de 2019 pela então ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, para começarem nesse mesmo ano e terminarem em 2021.