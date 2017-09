Governo garante primeiros concursos para precários do Estado em janeiro

Lusa18 Set, 2017, 13:52 | Economia

"Será possível avançar com concursos logo a partir de janeiro. Não sei dizer uma data concreta, pois dependerá de cada ministério e de cada serviço, mas estaremos em condições, quer do ponto de vista orçamental quer legal, de dar início ao processo no início de 2018 e de concluir até final do ano", disse Miguel Cabrita aos jornalistas, no parlamento.



O governante falava no final de uma audição na comissão parlamentar de Trabalho, no âmbito do grupo de trabalho sobre o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários do Estado (PREVPAP).



Sobre alterações à lei laboral para o sector privado no âmbito da precariedade, Miguel Cabrita disse que a discussão sobre as matérias previstas no acordo firmado com os parceiros sociais irá começar no terceiro trimestre e que os objetivos "estão há muito traçados".



"A discussão vai decorrer na Concertação Social nos meses finais deste ano e após essa discussão, previsivelmente no início de 2018 estaremos em condição de avançar para as alterações que vierem a ser avaliadas", afirmou o secretário de Estado.



Uma das alterações previstas no programa do Governo e no anteprojeto das Grandes Opções do Plano para 2018 é a diferenciação da Taxa Social Única (TSU) para as empresas com elevada rotatividade de trabalhadores.



"Os compromissos do Governo são claros e já havia intenção de diferenciar as contribuições" para a entidade empregadora, sublinhou.