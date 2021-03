Governo garante que aeroporto em Alcochete não obriga a indemnização a Ana/Vinci

O Governo aprovou uma proposta de lei para retirar o poder de veto das autarquias sobre a construção de aeroportos. A proposta de lei surge depois dos pareceres desfavoráveis das câmaras da Moita e do Seixal terem parado o projeto do aeroporto no Montijo.