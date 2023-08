Governo garante que IPMA já corrigiu erros apontados pelo Tribunal de Contas

Pedro A. Pina - RTP

Num comunicado enviado às redações ao início da noite, o Ministério da Agricultura lembra que o relatório tornado público esta terça-feira é relativo a 2019 e assegura que algumas das correções feitas já constam desse mesmo relatório



Os esclarecimentos da tutela surgem na sequência de um relatório do Tribunal de Contas, divulgado esta terça-feira feira, que aponta três anos de incumprimentos do IPMA junto da organização europeia para a exploração de satélites meteoro/lógicos, em 2017, 2018 e 2019, por falta de verbas.



A 15 de agosto, há greve dos trabalhadores do IPMA. Exigem o pagamento do trabalho em feriado em falta desde janeiro.