Governo garante que não há falhas no abastecimento de bens alimentares

O Governo diz que não há por enquanto problemas de abastecimento no comércio devido à crise dos contentores. O ministro da Economia reuniu-se esta com a ministra da Agricultura e com os secretários de Estado do Comércio e das Infraestruturas, que garantem estar a acompanhar a situação.