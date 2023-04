Governo garante redução do preço de combustíveis apesar de redução de apoios

Foto: Reuters

O Governo garantiu este sábado uma diminuição dos preços dos combustíveis nas próximas semanas, que já estão abaixo do registado antes da guerra da Ucrânia e após os problemas nas cadeias de abastecimento, apesar da redução dos apoios na tributação.