Governo gasta 6,4 milhões de euros para combater covid nas escolas

Segundo o documento hoje entregue no parlamento, os programas de "prevenção, contenção, mitigação e tratamento" relacionados com a covid-19 nas escolas deverão representar uma despesa de 6,4 milhões de euros.

A pandemia de covid-19 obrigou ao encerramento das escolas em março do ano passado e a uma nova forma de estar nas escolas. A juntar às regras de distanciamento e higienização, os funcionários e alunos, à exceção dos do 1.º ciclo, passaram a ser obrigados a usar máscaras dentro dos recintos escolares.

O Ministério da Educação disponibilizou equipamentos de proteção individual, incluindo `kits` com máscaras para todos os alunos, assim como material desinfetante por todas as escolas.

No total, o Governo prevê gastar no próximo ano 6,4 milhões de euros com todo o programa que envolve as escolas e a covid-19.

Este valor corresponde a 0,1% do orçamento total proposto para o ensino básico e secundário para 2021 que ultrapassa os sete mil milhões de euros, ou seja, mais 7,1% do que em 2020.

Nos últimos seis anos tem-se registado um aumento de verbas do OE para a área da educação, sendo a proposta de OE para 2021 a que apresenta o maior aumento.

De acordo com a proposta hoje entregue no parlamento pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, este é o maior orçamento da Educação da última década.

O documento será votado na generalidade no próximo dia 28.