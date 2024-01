Governo insiste que 2023 foi ano chave para "arranque mais em força"

"É preciso notar que essa auditoria do Tribunal de Contas se refere ao ano de 2022. Não é por acaso que o Governo sempre definiu o ano de 2023 como um ano-chave para o arranque mais em força do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] e para a sua aceleração", afirmou Mariana Vieira da Silva hoje à comunicação social.

Em declarações aos jornalistas durante uma série de visitas a projetos desenvolvidos no âmbito do programa "Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana de Lisboa", na Amadora e no Seixal, a governante disse que Portugal já atribuiu 3.600 milhões de euros a beneficiários, "portanto, já há mais de 16% dos beneficiários a ter recebido as suas verbas".

Mariana Vieira da Silva argumentou que Portugal é um dos dois países - a par da Itália - que já passou quatro fases de aprovação de medidas.