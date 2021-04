Governo já enviou para Tribunal de Contas e Parlamento auditoria às contas do Novo Banco

A radiografia feita pela consultora Deloitte, relativa a 2019, não detetou desconformidades relevantes. É isso que garante a administração do Novo Banco, liderada por António Ramalho. A auditoria também revela que nem todos os prejuízos registados pela instituição bancária acabaram por ser cobertos pelo Fundo de Resolução.