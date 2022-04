Governo já fez chegar números do Orçamento a Bruxelas

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O Governo submeteu esta quarta-feira à Comissão Europeia a proposta de Orçamento do Estado para 2022. Documento que foi entregue na Assembleia da República na passada quarta-feira e no qual se admite “as incertezas” relacionadas com a guerra.