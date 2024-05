Governo já pode pedir verbas do PRR retidas

O Governo já pode pedir a Bruxelas o desbloqueio dos 713 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência. Um valor que tinha sido retido por não ter sido cumprida uma das metas que davam acesso a mais um cheque do PRR.

A parcela foi desbloqueada depois do executivo ter conseguido que as quatro câmaras que faltavam aceitassem a transferência de competências na área da saúde.



Os compromissos assumidos no âmbito do PRR exigiam que 201 autarquias aceitassem esta transferência de competências.



O primeiro-ministro confirmou o desbloqueio e diz que o Governo já está acelerar a execução dos próximos compromissos para a libertação de uma nova verba.