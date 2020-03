Governo lança bomba de três mil milhões para segurar economia

São linhas de crédito com período de carência até final do ano e que poderão ser amortizadas em quatro anos. As empresas terão ainda acesso a uma moratória, concedida pela banca, no pagamento de capital e juros, de acordo com o anunciado pelo Ministro das Finanças.





Mário Centeno adiantou que se está a “construir uma moratória de capital e de juros, num trabalho que está a ser desenvolvido entre o Banco de Portugal e o sistema bancário, em particular com a APB (Associação Portuguesa de Bancos)”. Este mecanismo está a ser trabalhado pelo banco central e o setor bancário, de acordo com o ministro das Finanças.“Toda a legislação que seja necessária para concretizar esta moratória será aprovada até ao final do mês e avançará de forma efetiva para, mais uma vez, garantir que neste período temporário, num choque que não tem características de flutuação cíclica habitual, todos estamos a dar o nosso contributo”, afirmou Mário Centeno.





Noutra vertente, mas com o mesmo objetivo de estancar uma sangria nas tesourarias das empresas, o Governo anunciou que as contribuições para a Segurança Social serão reduzidas a um terço em março, abril e maio. Mário Centeno estima nestas medidas um "esforço de aumento da liquidez de 17% do PIB trimestral", face ao 2.º trimestre.





“Por forma a preservar o emprego, as contribuições para a segurança social são reduzidas a um terço nos meses de março, abril e maio” em empresas que tenham até 50 postos de trabalho, anunciou o ministro das Finanças. Mário Centeno explicou que o valor relativo a abril, maio e junho será liquidado a partir do terceiro trimestre, mas, querendo, as empresas podem acertar o pagamento habitual.





As empresas de dimensão até 250 postos de trabalho podem aceder a esta redução das contribuições no segundo trimestre mas apenas se tiverem uma quebra de volume de negócios igual ou superior a 20%.

Em relação aos impostos, também no segundo trimestre, o Governo flexibiliza o pagamento – tanto em empresas como trabalhadores independentes – do IVA, nos regimes mensal e trimestral, e entrega ao Estado das retenções na fonte de IRS e IRC.





O Governo permite assim que na data de vencimento da obrigação de pagamento, caso não o consigam fazer de imediato nos termos habituais, esse pagamento possa ser feito em três prestações mensais sem juros ou em seis com a aplicação de juros de mora nas últimas três prestações. O Governo suspendeu por três meses qualquer processo de execução fiscal ou contributiva – em curso ou entretanto instaurado.





Este mecanismo só se aplica a empresas ou trabalhadores independentes com volume de negócios até 10 milhões de euros em 2018, ou com início de atividade a partir de 1 de janeiro de 2019, de acordo com o anúncio de Mário Centeno e Pedro Vieira da Silva. As restantes empresas podem requerer este apoio no caso da diminuição de volume de negócios de pelo menos 20% nos últimos três meses, face ao mesmo período do ano anterior.





De acordo com as contas do Governo, as medidas de natureza fiscal e contributiva apresentadas esta manhã representam para as empresas ganhos imediatos de liquidez nas empresas na ordem dos 9.200 milhões de euros: 5.200 milhões na área fiscal, 3.000 milhões em garantias e 1.000 milhões na área contributiva.

Tempos de guerra





O ministro das Finanças, Mário Centeno, sustentou que a contenção implementada no âmbito do combate ao novo coronavírus “está a levar a economia a tempos de guerra” que exigem “uma resposta sem precedentes”.





“Não regatearemos nenhum esforço para daqui por três meses dizer que enfrentamos mais uma crise”, garantiu o responsável máximo das Finanças, para explicar que estas medidas destinadas a apoiar as empresas e proteger o emprego resultam de “uma resposta política coordenada de todo o governo. É um momento de pensar em iniciativas para conter a doença e acudir à liquidez das empresas, em particular das pequenas e médias empresas (PME), e às famílias que já hoje sentem impacto das medidas adotadas”.





“A contenção já implementada está a levar a economia a tempos de guerra. A hora é de conter aquilo que é a pandemia, mas a hora é também de manter a economia a funcionar, de manter o emprego, de garantir que as empresas têm liquidez para num momento difícil conseguir manter as suas obrigações”, acrescentou Mário Centeno.





Estas medidas de caráter económico juntam-se a um primeiro pacote de decisões do Executivo de António Costa para conter a pandemia de covid-19 no país e que foi desde a suspensão das atividades letivas presenciais em todas as escolas – desde o início desta semana a pelo menos até meados de abril, contando com as férias da Páscoa – às restrições de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, dos transportes e de outras atividades quotidianas.





O ministro das Finanças sublinhou que o Orçamento do Estado aprovado para 2020 “tem um conjunto de mecanismos de adaptação que vão ser utilizados” e, esgotados esses mecanismos, “não há nenhuma questão que possa impedir” a apresentação de um orçamento retificativo.





Desde esta terça-feira foram reavivadas as fronteiras físicas com Espanha, com patrulhas mistas dos dois países a condicionarem a circulação entre os dois lados da Península Ibérica: passam a existir nove pontos de passagem que se destinam exclusivamente ao transporte de mercadorias e trabalhadores que se desloquem por razões profissionais.





Entretanto, decorre em Belém a reunião do Conselho de Estado convocada pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e que tem em cima da mesa a possibilidade de ser decretado o Estado de emergência. Portugal encontra-se já em estado de alerta, desde sexta-feira, com os meios de proteção civil e as forças de segurança em prontidão.





As conclusões da reunião de Belém serão divulgadas na páginada Presidência da República. Ao final do dia Marcelo Rebelo de Sousa fará uma declaração aos portugueses.