Governo lança concurso para instalação de banda larga em todo o território

Ana Abrunhosa admite que não tem havido interesse por parte dos privados para avançar.A ministra da Coesão garante ainda que o facto de o Governo estar neste momento em gestão não vai ser um obstáculo.A cerimónia de anúncio do concurso público internacional para a instalação de redes de banda larga está marcada para esta terça-feira à tarde, em Belmonte.

Um investimento global de 425 milhões de euros que pretende acabar com as zonas em que há falhas de rede ou a ausência de rede para comunicações eletrónicas. Metade deste valor terá financiamento público (cerca de 150 milhões de euros dos Programas Regionais do Portugal 2030 e o restante provém de fundos nacionais).Em declarações à Antena 1, a ministra Ana Abrunhosa garante que vai haver soluções para uma cobertura que ainda é muito desigual em todo o território.