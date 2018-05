Governo lança incentivo para novos projetos turísticos nas regiões de baixa densidade

Lusa10 Mai, 2018, 20:45 | Economia

A informação foi avançada hoje, em audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, pela secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, explicando que o objetivo deste concurso, que será lançado sexta-feira, será "aliviar o esforço dos empresários com a aquisição do ativo patrimonial".

Assim, quem quiser explorar uma casa numa aldeia pode colocá-la neste fundo imobiliário, que a compra, e fica depois a cobrar uma renda ao promotor, referiu a governante, precisando que a gestão ficará a cargo da Turismo Fundos.

Por norma, as operações deverão durar até 15 anos e no final, o promotor pode recomprar o imóvel.

Atualmente estão em curso 43 investimentos em empreendimentos turísticos nas regiões de baixa densidade, no âmbito do Plano Nacional para a Coesão Territorial, e com este novo instrumento, a secretária de Estado prevê que se somem mais 20 a essa lista de investimentos.

Na sua introdução inicial aos deputados, a governante comparou os dados entre 2005 e 2017 do setor turístico, referindo a duplicação em termos de capacidade hoteleira - de 650 para 1.200 hotéis -- e do número de hóspedes (de 11 milhões para 20,6 milhões) e a mais do que duplicação das receitas (de seis mil milhões para 15 mil milhões de euros).

A governante indicou ainda o aumento da taxa de ocupação nos hotéis de 39% para 51,6%, o que revela que mesmo com uma maior capacidade de alojamento, está a conseguir-se "trazer mercado para ocupar".

Entre os desafios, a governante referiu os recursos humanos, nomeadamente "conseguir reter talento" e adiantou que está a ser antecipado o futuro "em rede" para "planear a formação de forma estratégica e estruturada".

Ana Mendes Godinho enumerou ainda o trabalho que está a ser feito para esbater a sazonalidade, assim como para a coesão do território, notando, por exemplo, a reativação do programa Turismo Sénior, a campanha internacional para apresentar o país como destino para todos e garantir mais ligações aéreas.

Aos deputados, a governante informou ainda haver 196 projetos turísticos aprovados no âmbito do programa dedicado apenas para regiões do Interior, num valor de 49 milhões de euros.