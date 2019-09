Governo lança linha de apoio a empresas afetadas pela falência da Thomas Cook

RTP27 Set, 2019, 12:04 | Economia

A linha, no âmbito do Programa Capitalizar tem um plafond global de 150 milhões de euros.



O Governo, em parceria com a Associação de Turismo do Algarve e a Associação de Promoção da Madeira, vai lançar um Plano Especial de Promoção para Algarve e Madeira para mitigar a quebra de procura naqueles que são os dois destinos que estavam mais dependentes da Thomas Cook.



São 2,25 milhões de euros disponibilizados para este Plano.



Este sábado, o Turismo de Portugal e o Turismo do Algarve vão reunir-se com associações e empresas afetadas para definir novas medidas para responder a esta situação.



“O Governo e o Turismo de Portugal têm estado a monitorizar de forma permanente a evolução registada nos principais mercados afetados pela insolvência da Thomas Cook, designadamente através das equipas de turismo no estrangeiro e das Embaixadas desses mercados em território nacional”, refere uma nota do Governo enviada às redações.