Governo lança programa Revive Natureza este mês

Lusa06 Fev, 2019, 19:56 | Economia

A governante, que esteve hoje numa audição na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, no parlamento, a propósito de ecoturismo, adiantou que este novo programa Revive está a ser trabalhado em conjunto com os ministérios da Agricultura, Ambiente e Administração Interna, sendo este último por causa do possível aproveitamento das antigas casas de guardas-fiscais.

"Vai ser criado através de um Decreto-Lei e já identificamos os imóveis em todo o país, vamos começar com um projeto-piloto depois de um levantamento" em articulação com as restantes autoridades.

O programa Revive foi criado para a recuperação e valorização do património imobiliário público.

Ana Mendes Godinho deu ainda conta de como se estão a desenrolar os esforços para tornar o turismo nacional mais sustentável. No âmbito do programa Valorizar há 34,4 milhões de euros aplicados em projetos de turismo na natureza, revelou a governante, que correspondem a 21 milhões de euros em incentivos.

A secretária de Estado recordou ainda uma linha específica dentro dos apoios à qualificação da oferta, a linha de apoio à sustentabilidade ambiental no turismo, que financia até 40 mil euros por projeto a fundo perdido, com o objetivo de que 90% da oferta se adapte aos requisitos da oferta turística sustentável, do ponto de vista ambiental, até 2027.

"Estávamos num estado preocupante porque só 30% [da oferta] tinha sistemas de eficiência ambiental incorporados no seu ADN", salientou Ana Mendes Godinho.

A secretária de Estado salientou ainda que o turismo de natureza é um segmento em crescimento acelerado na Europa e no mundo, com "22 milhões de viagens na Europa" e um crescimento de 21% nos últimos anos.

Os principais mercados são a Holanda, Alemanha, Itália, França e Espanha. "40% dos alemães que vêm a Portugal são motivados pelo turismo de natureza", garantiu a governante, recordando que os itinerários para caminhadas estão já disponíveis no `site` `Portuguese Trails`.

Ana Mendes Godinho deu ainda conta de um programa dedicado ao enoturismo em Portugal, que vai incluir uma missão a África do Sul, liderada pelo Turismo de Portugal, com todas as regiões nacionais.

Respondendo a uma questão de um deputado, a secretária de Estado reconheceu ainda a necessidade de uma melhor regulação do autocaravanismo em Portugal, sobretudo em zonas protegidas, sobretudo através da criação de melhores infraestruturas de apoio.