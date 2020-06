Governo mantém objetivo de chegar a 2025 com exportações a valerem 50% dos PIB

O governo pretende recuperar em dois a três anos o nível das exportações do ano passado. No lançamento de uma plataforma de Exportações 'online', o ministro dos negócios Estrangeiros garantiu que se mantém, igualmente, o objetivo de chegar a 2025 com as exportações a valerem metade de toda a riqueza criada no país.