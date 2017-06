Governo moçambicano apresenta aos investidores projetos de mais de 2 mil ME para infraestruturas

Lusa 02 Jun, 2017, 11:34 | Economia

Em conferência de imprensa realizada hoje em Maputo, a coordenadora do Programa de Desenvolvimento Espacial (PDE) no Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Odete Semião, afirmou que a apresentação do potencial de investimento em infraestruturas em Moçambique, no valor de três mil milhões de dólares, será feita durante o Fórum de Infraestruturas, que se vai realizar na cidade de Tete, região centro.

"Com a realização deste fórum, o Governo de Moçambique pretende mobilizar os parceiros nacionais e internacionais com interesse na área de infraestruturas para orientarem os seus investimentos, tendo como ponto de partida os corredores de desenvolvimento", declarou Odete Semião.

Semião adiantou que Portugal, China e África do Sul são alguns dos países que se farão representar no fórum.

Durante o encontro, responsáveis dos ministérios das Obras Públicas, Agricultura, Recursos Minerais e Energia vão apresentar as oportunidades de investimentos em estradas, linhas-férreas, energia, agro-indústria, entre outras.

Odete Semião adiantou que a abertura do Fórum de Infraestruturas será feita pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, como sinal do compromisso do Estado moçambicano com o desenvolvimento das infraestruturas no país.

"O que nos conforta como garantia da seriedade do Governo é o compromisso que este assume com os investidores, como prova a presença do chefe de Estado no fórum", disse Semião.

Como vantagens competitivas, prosseguiu, Moçambique, dispõe de um código de benefícios fiscais, regime para zonas francas e uma lei de investimentos progressista.